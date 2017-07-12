ГПУ: Заяви Януковича про недопуск до суду через відеоконференцію - маніпуляція

У Генеральній прокуратурі вважають, що заяви екс-президента Віктора Януковича про недопуск до суду через відеоконференцію зроблені для маніпуляції суспільством.

Про це заявив прокурор Головної військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко на брифінгу після засідання суду у справі держзради Януковича, передає прес-служба ГПУ.

"Якщо він (Янукович - ред.) буде згодний використати її (можливість відеоконференції - ред.), то сторона обвинувачення буде виконувати рішення суду. Але, на нашу думку, всі ці заяви, що начебто йому не дають брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, направлені на маніпулювання думкою суспільства і провокації", - вважає Кравченко

Як повідомлялося, 12 липня на засіданні суду держадвокат обвинуваченого в державній зраді екс-президента Віктора Януковича Віталій Мешечек виступив за участь підзахисного в режимі відеоконференції та звинуватив прокуратуру в тиску на захист і суд.

Також суд ухвалив рішення перенести засідання на 3 серпня, щоб дати змогу адвокату Януковича вивчити матеріали справи.

Як відомо, 10 липня регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для захисту екс-президента України Віктора Януковича.

6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду.