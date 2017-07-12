Гройсман: Даємо Синютці 50 млн на сміття, хоча "у Львова гроші є"

Кабінет міністрів виділяє обласній державній адміністрації Львівщини 50 млн гривень для утилізації сміття.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну.

"Ми неодноразово урядом працювали над тим, щоб допомогти Львову, щоб навести лад у місті. Я направляв представників уряду. Я направляв віце-прем'єра Кістіона, віце-прем'єр-мінстра Віталія Зубка, щоб організувати роботи щодо вивезення твердих побутових відходів з міста Львів", - сказав він.

Гройсман заявив, що "дуже конструктивно було прийняте рішення, що обладміністрація взяла на себе це абсолютно важке завдання і зараз займається вивезенням і утилізацією твердих побутових відходів".

"Для цього ми виділяємо обласній державній адміністрації, як було обіцяно 50 мільйонів гривень, але вважаю, що всі 100% фінансування всіх проектів має виконуватися за рахунок місцевого бюджету міста Львів. Там є достатньо грошей, але там де потрібно, щоб держава допомогла, ми завжди допоможемо", - сказав Гройсман.

Він подякував голові Львівської обладміністрації Олегу Синютці, який займається питанням вивезення сміття.

Як повідомлялося, Львівська міська рада 29 червня ухвалила рішення про передачу повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

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Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана зприводу сміття у Львові тривала з 14 червня, вони звинувачували один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

Інтерв'ю із Синюткою читайте тут.

Олександр Шумілін, УП