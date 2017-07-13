Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову. Застави вносити дозволять
Генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.
Про це він повідомив журналістам у четвер ввечері.
"Я щойно вручив підозри Розенблату та Полякову. Роз'яснив їм їхні проуесуальні права. На завтра їх викликали в статусі підозрюваних до НАБУ", - сказав Луценко.
"Обов'язково буде можливість внесення застави", - додав він.
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