Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову. Застави вносити дозволять

Генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Про це він повідомив журналістам у четвер ввечері.

"Я щойно вручив підозри Розенблату та Полякову. Роз'яснив їм їхні проуесуальні права. На завтра їх викликали в статусі підозрюваних до НАБУ", - сказав Луценко.

"Обов'язково буде можливість внесення застави", - додав він.