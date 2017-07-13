Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову. Застави вносити дозволять

731 перегляд
Четвер, 13 липня 2017, 19:43

Генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Про це він повідомив журналістам у четвер ввечері.

"Я щойно вручив підозри Розенблату та Полякову. Роз'яснив їм їхні проуесуальні права. На завтра їх викликали в статусі підозрюваних до НАБУ", - сказав Луценко.

"Обов'язково буде можливість внесення застави", - додав він.

Теми: Розенблат Луценко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко сказав, що особисто вручить підозри Розенблату і Полякову 12 липня 2017, 19:52
Розенблат тепер не має імунітету нардепа 11 липня 2017, 20:38
Розенблат уже офіційно не з фракцією БПП 11 липня 2017, 11:38
powered by lun.ua
Головні новини
Добкін: У больнічку не піду, одіялко не братиму
Добкіна в Раді не затримували, а викликали на п’ятницю в ГПУ
Рада дозволила арештувати Добкіна
Гендиректор "Борисполя": Ми відновлюємо переговори з Ryanair
Усі новини
Просто жити

Як спортсменка із важким сколіозом бореться із рідкісною формою раку

Проект

Дівчина із протезом об’їхала всю Європу