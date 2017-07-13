Луценко вручил подозрения Розенблату и Полякову. Залог вносить позволят

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Четверг, 13 июля 2017, 19:43

Генпрокурор Юрий Луценко вручил подозрения нардепам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

Об этом он сообщил журналистам в четверг вечером.

"Я только что вручил подозрения Розенблату и Полякову. Разъяснил им их процессуальные права. На завтра их вызвали в статусе подозреваемых в НАБУ", - сказал Луценко.

"Обязательно будет возможность внесения залога", - добавил он.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении 200 тысяч долларов якобы за решение вопроса лицензирования добычи янтаря.

Генпрокуратура и Специализированная антикоррупционная прокуратура продемонстрировали комитету видеодоказательства вымогательства Розенблата за закупки янтаря.

Как известно, 10 июля "БПП" исключила Розенблата из фракции, но может исключить и из партии по крайней мере до решения суда по его делу.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Розенблата.

Украинская правда

Темы: Розенблат Луценко
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