Матіос заявив про викриття таємного офісу банка Клименка

Голова військової прокуратури заявляє, що в "Гулівері" було виявлено таємний офіс банку екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка "Юнісон".

Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю.

За словами Матіоса, було встановлено існування "таємного офісу банку Юнісон, де зараз встановлена величезна кількість документів, серверного обладнання, яке обслуговує всю медіа-імперію і імперію нерухомості Клименка".

Матіос наголосив, що загалом, за оцінкою слідства, Клименко "вкрав" 12 мільярдів доларів.

"Вкравши 12 мільярдів доларів по курсу 8 з бюджету України, Клименко вкрав у кожного українця 300 доларів по курсу 8", - наголосив Матіос.

Він також зазначив, що охоронна фірма Клименка "Скіф" "планували і проводили" операції тиску, незаконне стеження, проплачені акції, погрози життю членів родини слідчої групи. В тому числі, за словами Матіоса, нещодавній обстріл співробітників прокуратури також пов'язаний із спробами залякування з боку охоронної фірми "Скіф".

Як відомо, з моменту створення банку "Юнісон" в 2013 році його пов'язували з родиною екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про те, що колишній соратник Януковича продовжує володіти банком, побічно свідчать той факт, що зарплати співробітникам медіахолдингу "Вести", який також пов'язують з Клименко, виплачувалися через "Юнісон".

НБУ визнав банк "Юнісон" неплатоспроможним.

Як відомо, 24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Глава МВС Арсен Аваков 26 травня заявив, що загальна сума застави підозрюваних у справі про "майданчики Клименка" складає 350 мільйонів гривень.

За словами військового прокурора Анатолія Матіоса, обшуки проводилися щодо керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Під вартою перебувають 9 підозрюваних, ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання.

Українська правда