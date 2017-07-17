Матеріали щодо одіозного судді Вовка будуть передані НАЗК

321 перегляд
Понеділок, 17 липня 2017, 12:10

Вища кваліфікаційна комісія передасть матеріали щодо можливої корупції судді Окружного адміністративного суду Павла Вовка до Національної агенції з питань запобігання корупції.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у ВККС.

"Було прийнято рішення зупинити участь у кваліфікаційному оцінюванні і направити матеріали до НАЗК", - повідомили Українській правді у ВККС.

Як відомо, перед цим Вовк  подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.

Він також вважає, що на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка проводить конкурс, чиниться тиск.

У травні НАБУ провело обшуки в квартирі й незадекларованому будинку Павла Вовка.

У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.

Оксана Коваленко, УП

Теми: НАЗК корупція суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Петренко: НАЗК знайшло в декларації лише технічні помилки 14 липня 2017, 19:34
НАЗК знайшло порушення в е-декларації Петренка за 2015 рік 14 липня 2017, 12:45
Міжнародні експерти дали попередні вказівки НАЗК, як поліпшити роботу 10 липня 2017, 16:19
powered by lun.ua
Головні новини
Висновок Bellingcat: МН-17 збили російським "Буком"
Матеріали щодо одіозного судді Вовка будуть передані НАЗК
Від Полякова та Розенблата вимагатимуть здати закордонні паспорти
Одіозний суддя Вовк знявся з конкурсу до Верховного суду
Усі новини
Хроніка трагедії

День, коли террористи збили пасажирський літак

Інтерв'ю

Линор Горалик: Мода – это не Chanel, а отношения людей с одеждой