Матеріали щодо одіозного судді Вовка будуть передані НАЗК

Вища кваліфікаційна комісія передасть матеріали щодо можливої корупції судді Окружного адміністративного суду Павла Вовка до Національної агенції з питань запобігання корупції.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у ВККС.

"Було прийнято рішення зупинити участь у кваліфікаційному оцінюванні і направити матеріали до НАЗК", - повідомили Українській правді у ВККС.

Як відомо, перед цим Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.

Він також вважає, що на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка проводить конкурс, чиниться тиск.

У травні НАБУ провело обшуки в квартирі й незадекларованому будинку Павла Вовка.

У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.

Оксана Коваленко, УП