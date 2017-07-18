Муженко о заявлениях Захарченко: Больные фантазии

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко назвал заявления боевиков о создании "Малороссии" больными фантазиями.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Украинский народ похоронил "новоро$$ию", похоронит и "малори$$ию". Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают как призрак. Территориальный суверенитет Украины будет восстановлено. Безусловно", - написал он.



В то же время представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская назвала такие заявления "очередным обострением воображения" боевиков.



"Очередное обострение воображения главарей боевиков относительно "государства" с девальвирующим еще несколько лет назад названием является предметом не для политологических анализов, а ментальных (в контексте медицины.) Не этим людям давать оценку Украине, ведь их социальные лифты были основаны на едином задании: подрыв способности, изменение курса, уничтожение нашего государства", - написала она.



Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать "государство" Малороссию.



Украинская правда