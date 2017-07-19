ЗМІ: У Трампа і Путіна була друга зустріч на полях G20

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Середа, 19 липня 2017, 01:20

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели на полях саміту G20 другу зустріч, про яку раніше не повідомлялося.

Про це у вівторок заявив офіційний представник Білого дому, передає Reuters.

Відзначається, що зустріч пройшла після офіційних переговорів двох лідерів 7 липня.

При цьому джерело не сказало, скільки часу тривала зустріч, і які питання на ній обговорювалися.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі ввечері 7 липня і тривала понад дві години. 

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з російським коллегою почав розмову з питання втручання Росії у вибори в США. Як зазначив держсекретар США Рекс Тіллерсон, Трамп декілька разів натиснув на Путіна з цього приводу. Путін заперечував втручання Росії. При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

За підсумками саміту Путін заявив, що з президентом США Дональдом Трампом "встановлено особисті відносини",звинуватив владу України у проведенні "русофобської політики" та прокоментував обговорення з Трампом питання про втручання Росії в американські вибори.

Теми: Трамп Путін
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