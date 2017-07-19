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СМИ: У Трампа и Путина была вторая встреча на полях G20

Среда, 19 июля 2017, 01:20
СМИ: У Трампа и Путина была вторая встреча на полях G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели на полях саммита G20 вторую встречу, о которой ранее не сообщалось.

Об этом во вторник заявил официальный представитель Белого дома, передает Reuters.

Отмечается, что встреча прошла после официальных переговоров двух лидеров 7 июля.

При этом источник не сказал, сколько времени длилась встреча, и какие вопросы на ней обсуждались.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге вечером 7 июля и продолжалась более 2 часов.

Как сообщалось, Трамп на встрече с российским коллегой начал разговор с вопроса вмешательства России в выборы в США. Как отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Трамп несколько раз нажал на Путина по этому поводу. Путин отрицал вмешательство России. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп якобы принял такое заявление Путина.

По итогам саммита Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом "установлены личные отношения", обвинил власти Украины в проведении "русофобской политики" и прокомментировал обсуждение с Трампом вопроса о вмешательстве России в американские выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутин
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