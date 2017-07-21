Призначено в.о. голови правління ПриватБанку

Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак залишає свою посаду.

Про це FinClub повідомили в ПриватБанку.

20 липня під час засідання члени наглядової ради задовольнили прохання Шлапака про відставку з посади голови.

Виконуючим обов'язки голови правління банку була призначена Галина Пахачук.

Раніше Шлапак повідомляв, що наглядова рада Приватбанку розгляне заяву про його відставку 20 липня.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.