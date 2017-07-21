Назначен и.о. председателя правления ПриватБанка
Пятница, 21 июля 2017, 06:14
Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак покидает свою должность.
Об этом FinClub сообщили в ПриватБанке.
20 июля во время заседания члены наблюдательного совета удовлетворили просьбу Шлапака об отставке с должности главы.
Исполняющим обязанности председателя правления банка была назначена Галина Пахачук.
Ранее Шлапак сообщал, что наблюдательный совет Приватбанка рассмотрит заявление о его отставке 20 июля.
Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.