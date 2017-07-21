Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Призначено в.о. голови правління ПриватБанку

П'ятниця, 21 липня 2017, 06:14
Призначено в.о. голови правління ПриватБанку

Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак залишає свою посаду.

Про це FinClub повідомили в ПриватБанку.

20 липня під час засідання члени наглядової ради задовольнили прохання Шлапака про відставку з посади голови.

Виконуючим обов'язки голови правління банку була призначена Галина Пахачук.

Раніше Шлапак повідомляв, що наглядова рада Приватбанку розгляне заяву про його відставку 20 липня.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Теми: Приват
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Приват
Банки за 5 місяців отримали рекордний прибуток: майже половина припадає на Приватбанк
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: