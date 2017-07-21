Розенблат обіцяє внести заставу

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П'ятниця, 21 липня 2017, 13:18

Депутат Борислав Розенблат має намір внести заставу в розмірі 7 мільйонів гривень.

Про це Розенблат сказав, відповідаючи на питання "Української правди".

"Так, я маю намір вносити заставу. Згідно з законом, це буде протягом п'яти днів", - зазначив він.

На уточнююче питання, чи він буде це робити власними силами, чи розраховує на чиюсь допомогу, Розенблат відповів:

"Я думаю, що моя родина має можливість внести таку суму".

Розенблат також підтвердив слова прокурора, що на нього дійсно вдягнули браслет цієї середи.

Згідно з декларацією Борислава Розенблата, він має 1,72 млн доларів готівкою, що при конвертації в національну валюту складає більше 44 млн гривень.

Раніше у п'ятницю прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко повідомив, що на Розенблата вдягнули електронний браслет стеження.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн ​​гривень.

САП просила суд обрати для нардепа запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн, а також наполягає на тому, щоб він здав закордонний паспорт.

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Оксана Коваленко, УП

Теми: Розенблат
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