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Розенблат має 10 мільйонів на заставу – декларація

Вівторок, 18 липня 2017, 10:40

Згідно з декларацією народного депутата Борислава Розенблата, він має достатньо грошей, аби заплатити заставу в 10 мільйонів гривень.

Так, у вівторок перед судовим засіданням щодо обрання запобіжного заходу Розенблату журналісти запитали його, чи має він 10 мільйонів гривень для внесення застави.

Розенблат відповів: "У мене є декларація. Там усе записано".

Як свідчить декларація депутата за 2016 рік, у нього є 1,72 млн доларів готівкою, що при конвертації в національну валюту складає більше 44 млн гривень.

Як відомо, 18 липня Солом’янський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для Розенблата, якого  звинувачують в тому, що він вимагав хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати для нардепа запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн, а також наполягає на тому, щоб він здав закордонний паспорт.

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Розенблатсуд
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