Бойовики не пускають патрулі СММ ОБСЄ до Новоазовська

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Субота, 22 липня 2017, 11:51

Бойовики не пускають спостерігачів СММ ОБСЄ до Новоазовська (ОРДО).

Про це повідомляється в суботу у Twitter місії.

"Порушення Мінська: знову немає доступу спостерігачам ОБСЄ до Новоазовська. 2 патрулі СММ зупинили на блокпості", - йдеться в повідомленні.

У СММ ОБСЄ відзначили, що інший цивільний транспорт проїжджає блокпост.

Пізніше там повідомили, що патруль чекає на блокпості в Новоазовську вже понад півтори години. При цьому спостерігачі СММ бачать там рух багатьох транспортних засобів військового типу.

"СЦКК не усуває порушення. Старший по рангу член т.зв. "розвідки ДНР" цитує "накази" про відмову в доступі СММ ОБСЄ", - додали в місії.

Українська правда

Теми: "ДНР" ОБСЄ Донбас
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