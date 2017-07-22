Бойовики не пускають патрулі СММ ОБСЄ до Новоазовська

Бойовики не пускають спостерігачів СММ ОБСЄ до Новоазовська (ОРДО).

Порушення Мінська:знову немає доступу спостер-м #ОБСЄ в Новоазоськ. 2 патруля СММ зупинили на блокпості. Інший цивільний транспорт проїжджає pic.twitter.com/65o48wlLxu — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017

Про це повідомляється в суботу у Twitter місії.

"Порушення Мінська: знову немає доступу спостерігачам ОБСЄ до Новоазовська. 2 патрулі СММ зупинили на блокпості", - йдеться в повідомленні.

У СММ ОБСЄ відзначили, що інший цивільний транспорт проїжджає блокпост.

1/2 СММ #ОБСЕ ждет болeе 1,5ч на блокп. в Новоазовске.Патрули СММ видят там движение многих трансп.средств воен.типа https://t.co/aozXN0FFQa — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017

Пізніше там повідомили, що патруль чекає на блокпості в Новоазовську вже понад півтори години. При цьому спостерігачі СММ бачать там рух багатьох транспортних засобів військового типу.

2/2 СЦКК не устраняет нарушение. Старший по рангу член т.н. «разведки ДНР» цитирует «приказы» на отказ в доступе СММ #ОБСЕ #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017

"СЦКК не усуває порушення. Старший по рангу член т.зв. "розвідки ДНР" цитує "накази" про відмову в доступі СММ ОБСЄ", - додали в місії.

Українська правда