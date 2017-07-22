Боевики не пустили патрули СММ ОБСЕ в Новоазовск

Боевики не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск (ОРДО).

Нарушение Минска:снова нет доступа наблюд-м #ОБСЕ в Новоазовск. 2 партруля СММ остановили на блокпосте. Другой граждан. транспорт проезжает pic.twitter.com/h4GQmZNBYx — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017

Об этом говорится в субботу в Twitter миссии.

"Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосте", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отметили, что другой гражданский транспорт проезжает блокпост.

1/2 СММ #ОБСЕ ждет болeе 1,5ч на блокп. в Новоазовске.Патрули СММ видят там движение многих трансп.средств воен.типа https://t.co/aozXN0FFQa — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017

Позже там сообщили, что патруль ждет на блокпосте в Новоазовске уже более полутора часов. При этом наблюдатели СММ видят там движение многих транспортных средств военного типа.

2/2 СЦКК не устраняет нарушение. Старший по рангу член т.н. «разведки ДНР» цитирует «приказы» на отказ в доступе СММ #ОБСЕ #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017

"СЦКК не устраняет нарушение. Старший по рангу член т.н. "разведки ДНР" цитирует "приказы" на отказ в доступе СММ ОБСЕ", - добавили в миссии.

Позже там сообщили, что после трех часов ожидания патрули СММ ОБСЕ уезжают из Новоазовска.

Після+3г очікування СММ їде з Новоазовська,але повернеться.СММ продовж.спостерігати і добиватися повн.доступу по всій Україні зг. з мандатом — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017

Украинская правда