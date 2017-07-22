Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" закликав росЗМІ та блогерів до об'єктивності

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Руслан Зейтуллаєв, який утримується у СІЗО Ростова-на-Дону (РФ), закликав російських блогерів та журналістів об'єктивно висвітлювати його судовий процес.

Своє звернення Зейтуллаєв передав адвокату Едему Семедляеву.

"Через те, що на державних телеканалах РФ неправдиво висвітлюється образ кримських татар - мусульман - образ, який не відповідає реальності, я, хто безпосередньо став жертвою такої пропаганди, звертаюся до вас. Прошу вас прийти на мою апеляцію і максимально об'єктивно висвітлити весь процес і, по можливості, надати громадський резонанс абсурдності цієї кримінальної справи і всього процесу", - закликав Зейтуллаєв.

Як повідомив його брат після відвідування Зейтуллаєва у СІЗО, розгляд апеляційної скарги відбудеться 27 липня у Верховному суді Москви.

Як відомо, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вироки Руслану Зейтуллаєву, Ферату Сайфуллаєву, Рустему Ваітову і Нурі Примову, визнавши їх винними в причетності до забороненої в Росії судом терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" і створенні в окупованому Криму її осередку.

Підсудних засудили до 5 років позбавлення волі, при цьому вони провину не визнали.

27 грудня 2016 року Верховний суд Росії скасував вирок Зейтуллаєву і відправив справу на новий розгляд. Прокурор РФ попросив для Зейтуллаєва до 17 років ув'язнення.

26 квітня 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

У справі "Хізб ут-Тахрір" проходять кримські мусульмани.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

Українська правда