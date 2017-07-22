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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" призвал росСМИ и блогеров к объективности

Суббота, 22 июля 2017, 22:30
Фигурант дела Хизб ут-Тахрир призвал росСМИ и блогеров к объективности

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону (РФ), призвал российских блогеров и журналистов объективно освещать его судебный процесс.

Свое обращение Зейтуллаев передал адвокату Эдема Семедляеву.

"В связи с тем, что на государственных телеканалах РФ неправдиво освещается образ крымских татар - мусульман - образ, который не соответствует действительности, я, как непосредственно оказавшийся  жертвой этой пропаганды, обращаюсь к вам. Прошу вас прийти на мою апелляцию и максимально объективно осветить весь процесс и, по возможности, придать общественный резонанс абсурдности этого уголовного дела и всего процесса", - призвал Зейтуллаев.

Как сообщил его брат после посещения Зейтуллаева в СИЗО, рассмотрение апелляционной жалобы состоится 27 июля в Верховном суде Москвы.

 

Как известно, 7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговоры Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову, признав их виновными в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и создании в оккупированном Крыму ее организации.

Подсудимых приговорили к 5 годам лишения свободы, при этом они вину не признали.

27 декабря Верховный суд России отменил приговор Зейтуллаеву и отправил дело на новое рассмотрение. Прокурор РФ попросил для Зейтуллаева до 17 лет заключения.

26 апреля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По делу "Хизб ут-Тахрир" проходят крымские мусульмане.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcиясуд
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