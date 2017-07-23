Геращенко: Перемовини про заручників залежатимуть від "нормандської" бесіди

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Неділя, 23 липня 2017, 20:08

Переговори гуманітарної підгрупи в рамках "Мінська" щодо звільнення заручників в ОРДЛО залежатимуть від результатів телефонної розмови "нормандської четвірки".

Про це заявила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. 

"Для України ключове - питання безпеки і звільнення заручників. Дуже хочеться прогресу і просування у цих питаннях. Наші мінські переговори, що відбудуться 31 липня (скайп-конференція щодо заручників) і 2 серпня (всіх інших підгруп, окрім гуманітарної) багато в чому залежатимуть від результатів "нормандської" телефонної конференції", - зазначила Геращенко. 

Як відомо, телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться 24 липня.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що основною темою "нормандських" переговорів стануть питання безпеки і звільнення заручників. 

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що за даними спецслужби станом на 22 липня  на території ОРДЛО утримуються 134 особи.

"В окупованому Криму - десятки кримськотатарських активістів, на території Росії - Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кольченко та інші", - додав Грицак. 

Українська правда

Теми: заручники Донбас Геращенко
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