Геращенко: Перемовини про заручників залежатимуть від "нормандської" бесіди

Переговори гуманітарної підгрупи в рамках "Мінська" щодо звільнення заручників в ОРДЛО залежатимуть від результатів телефонної розмови "нормандської четвірки".

Про це заявила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Для України ключове - питання безпеки і звільнення заручників. Дуже хочеться прогресу і просування у цих питаннях. Наші мінські переговори, що відбудуться 31 липня (скайп-конференція щодо заручників) і 2 серпня (всіх інших підгруп, окрім гуманітарної) багато в чому залежатимуть від результатів "нормандської" телефонної конференції", - зазначила Геращенко.

Як відомо, телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться 24 липня.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що основною темою "нормандських" переговорів стануть питання безпеки і звільнення заручників.

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що за даними спецслужби станом на 22 липня на території ОРДЛО утримуються 134 особи.

"В окупованому Криму - десятки кримськотатарських активістів, на території Росії - Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кольченко та інші", - додав Грицак.

Українська правда