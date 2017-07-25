Стрілянина у Дніпрі: 2 із 4 нападників затримали, ще 3 осіб шукають

Поліція затримала двох осіб, причетних до перестрілки у Дніпрі, в якій загинули АТОшники, роль двох інших з’ясовує і щонайменше трьох осіб іще шукають.

Про це заявив заступник начальника – начальник кримінальної поліції Головного управління Нацполіціі у Дніпропетровській області Олег Грозь на брифінгу 25 липня.

"Двоє людей з цих чотирьох (які потрапили до лікарні – ред.) затримані по 208 статті, їм ставиться вже звинувачення, і роль двох людини буде вивчена - і теж будуть винесені відповідні процесуальні рішення", – повідомив він.



Троє із затриманих, за словами полковника, – жителі міста Дніпро, один з них – громадянин іншої держави, але не Росії, ще один – виходець із Донецького регіону. Імена Грозь називати відмовився без дозволу слідства.

За його словами, поліцейські переслідували нападників від місця стрілянини до лікарні. Там уже з’явилися адвокати.

"Вчора оголошувалася (спецоперація) "Сирена": нам треба було з’ясувати знаходження ще одного автомобіля. Автомобіль знайдено, він також знаходиться у експертів, вони працюють із цим автомобілем, вивчаються речові докази, які є в ньому", – сказав Грозь і уточнив, що "в автомобілі нікого не було".

Полковник поліції уточнив, що правоохоронці розшукують і інших осіб, які "були задіяні під час цієї перестрілки".

"Нас ще цікавлять як мінімум три особи", – сказав Грозь.

На місці події і в автомобілі вилучено зброю: "Маємо автомат Калашникова, пістолети та іншу зброю, яке буде досліджено – його історія, можливе використання в інших злочинах, цим зараз займаються експерти".

Доповнюється…