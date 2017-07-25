Стрельба в Днипре: 2 из 4 нападавших задержаны, еще 3 человек ищут

Полиция задержала двух человек, причастных к перестрелке в Днипре, в которой погибли АТОшники, роль двух других выясняют и не менее трех человек еще ищут.



Об этом заявил заместитель начальника – начальник криминальной полиции Главного управления Нацполиции Днепропетровской области Олег Грозь на брифинге 25 июля.



"Два человека из этих четверых (которые попали в больницу – ред.) задержаны по 208 статье, им вменяется уже обвинения, и роль двух человека будет изучена – и тоже будут вынесены соответсвующие процессуальные решения", – сообщил он.

Все четверо еще находятся в больнице, но имеют разный статус. Двое будут находиться под стражей - за двое суток суд должен избрать им меру пресечения. За это время действиям других участников тоже дадут оценку.



Трое из задержанных, по словам полковника, – жители города Днипро, один из них – гражданин другого государства, но не России, еще один – выходец из Донецкого региона. Имена Грозь называть отказался без разрешения следствия.

По его словам, полицейские преследовали нападавших от места стрельбы до больницы. Там уже появились адвокаты.



"Вчера объявлялась (спецоперация) "Сирена": нам надо было выяснить местонахождения еще одного автомобиля. Автомобиль найден, он также находится у экспертов, они работают с этим автомобилем, изучаются вещественные доказательства, которые есть в нем", – сказал Грозь и уточнил, что "в автомобиле никого не было".



Полковник полиции уточнил, что правоохранители разыскивают и других лиц, которые "были задействованы во время этой перестрелки".



"Нас еще интересуют как минимум три человека", – сказал Грозь.

На вопрос об общем количестве нападавших и их визави полковник полиции ответил, что данные свидетелей разнятся – поэтому он ограничился данными о тех, кто попал в больницу, и еще троих, которых полиция пытается установить.

Он уточнил, что со стороны нападавших, вероятно, есть те, кто не стрелял. Только роль двух уже выяснена: они стреляли – их процессуально задержали.



Грозь также подтвердил, что среди нападавших есть ранее судимые, некоторые уже связаны преступлениями, но они не принадлежали к одной структуре.



На месте происшествия и в автомобиле изъято оружие: "Имеем автомат Калашникова, пистолеты и другое оружие, которое будет исследовано – его история, возможное использование в других преступлениях, этим сейчас занимаются эксперты".

"По пути следования они сбрасывали оружие, которое потом изымалось", – сказал полковник.

"У нас есть два пистолета и автомат", – сообщил Грозь



Есть пистолет травматического действия и есть пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, который использовал один из нападавших. Последний изъяли из автомобиля, на котором бежали участники события. Автомат беглецы выбросили из машины.



Эдмонд Саакян использовал карабин "Вулкан", который был в машине его брата Эдуарда.

Саакяна привез в больницу брат, как и одного из погибших, уточнил Грозь.

Как известно, 24 июля вечером в Днипре в результате перестрелки погибли воин-доброволец Алексей Вагнер и бывший боец Максим Иващук, а еще один доброволец Эдмонд Саакян, известный как адвокат, получил ранение. И четверо нападавших попали в больницу

По данным полиции, перестрелка произошла из-за экономических, а не уголовных или политических, вопросов.



Открыто производство по статье "умышленное убийство".

Алена Рощенко, УП, дополнено

