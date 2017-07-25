У США активно розглядають надання Україні зброї – Волкер
Спецпредставник США щодо Східної України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.
Про він повідомив у коментарі BBC.
За його словами, таким чином Україна стане досить сильною, аби змінити поведінку Кремля.
"Оборонна зброя дозволила б Україні, наприклад, захистити себе і відвести танки та фактично допомогла б зупинити російську агресію щодо України", – зазначив він.
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