У США активно розглядають надання Україні зброї – Волкер

Спецпредставник США щодо Східної України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.

Про він повідомив у коментарі BBC.

За його словами, таким чином Україна стане досить сильною, аби змінити поведінку Кремля.

"Оборонна зброя дозволила б Україні, наприклад, захистити себе і відвести танки та фактично допомогла б зупинити російську агресію щодо України", – зазначив він.

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