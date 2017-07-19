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Україна готова прийняти від США летальну зброю – Полторак

Середа, 19 липня 2017, 12:00

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що Україна готова прийняти летальне озброєння від США, якщо таке рішення буде прийнято.

Про це міністр сказав журналістам в середу, перед засіданням Кабінету міністрів України.

"Було неодноразово, що Конгрес США висловлював готовність передачі летального озброєння Україні, але для того, щоб це було остаточне рішення, необхідне рішення президента (Дональда Трампа – ред.)", - цитує Полторака "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що Україна готова прийняти таку зброю.

Як повідомлялося, днями, виступаючи перед комітетом Сенату з питань збройних сил, генерал ВПС США Пол Сельва заявив, що американські військові готові надати летальну зброю Україні і справа залишається за Білим домом.

Як відомо, в середині липня Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував виділити на військову допомогу Україні не менше 410 млн доларів. Про це йдеться в проекті закону "Про асигнування на потреби Державного департаменту, зарубіжні операції і суміжні програми на 2018 фінансовий рік".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброяПолторакМіноборони
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