Поляков вніс заставу

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Вівторок, 25 липня 2017, 14:44

Народний депутат Максим Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Про це він повідомив у Facebook.

"Законослухняний громадянин вніс заставу", - написав депутат і додав копію відповідного платіжного доручення на користь Держказначейства.

Документ датований 25-м липня. Призначення платежу: "Внесення застави за Полякова М.А.", сума платежу: "304 000 грн".

Також Поляков сплатив 750 грн комісії за перерахування коштів. Це відображено в меморіальному ордері, що додається.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

НАБУ заявило, що за відмову вдягати браслет відкриє проти депутата нове кримінальне провадження.

Українська правда

Теми: Верховна Рада суд
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