За відмову від браслета Полякову пригрозили новою справою

НАБУ відкриє нове провадження проти нардепа Максима Полякова, якщо той не вдягне електронний браслет стеження і не здасть закордонний паспорт.

Про це повідомляють "Українські новини".

"Якщо не буде виконувати рішення суду, ми відкриємо нове кримінальне провадження за невиконання рішення і знову будемо звертатися з поданням на нього в парламент", - сказали агентству в Національному антикорупційному бюро.

Інших деталей джерело не повідомило.

Як повідомлялося з посиланням на САП, адвокати нардепа з фракції "Народний фронт" Полякова кажуть, що їхній підзахисний не збирається вдягати і носити електронний браслет стеження.

За даними поліції, 22 липня, з 11:00 до 14:00, на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

Поки що нардеп висловив намір тільки внести заставу.