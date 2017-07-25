Суд лишив під вартою ймовірного посібника вбивці Вороненкова

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Вівторок, 25 липня 2017, 16:29

Апеляційний суд Києва залишив під вартою Ярослава Тарасенко, який підозрюється в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 25 липня.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 16 червня 2017 року – залишити без змін", - йдеться в постанові суду.

Повідомляється, що скаргу подали адвокати Тарасенка.

Як повідомлялося, 16 червня Голосіївський райсуд столиці заарештував на 2 місяці без права на заставу підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова активіста "Павлоградської самооборони" Ярослава Тарасенко Тарасенка.

Як відомо, Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

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Українська правда

Теми: Вороненков надзвичайна подія суд
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