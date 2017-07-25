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Суд оставил под стражей предполагаемого пособника убийцы Вороненкова

Вторник, 25 июля 2017, 16:29

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Ярослава Тарасенко, который подозревается в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Соответствующее решение было принято во вторник, 25 июля.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 16 июня 2017 - оставить без изменений", - говорится в постановлении суда.

Сообщается, что жалобу подали адвокаты Тарасенко.

Как сообщалось, 16 июня Голосеевский райсуд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко.

Как известно, Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

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Украинская правда

Темы: Вороненковчрезвычайное происшествиесуд
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