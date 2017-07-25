Соратник Ляшка приховав фірми, записані на дружину

Депутат від Радикальної партії Сергій Скуратовський, який очолює комітет із питань будівництва, 3 роки поспіль не декларувати будівельний бізнес, записаний на його дружину.

Як повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом", пройшовши до парламенту у 2014 році, він переписав свою фірму "Грін Грей" на дружину, а до керма її поставив помічника Олександра Конихова.

Людмила Скуратовська була кінцевим бенефіціаром фірми до 19 травня 2017 року. Втім, у декларації нардепа за 2016 рік компанії дружини немає.

На запитання журналістів програми Скуратовський заявив, що продав компанію ще у 2008 чи 2009 році. А замість обіцяних доказів вже наступного дня до реєстру Мін’юсту внесли зміни – єдиним власником компанії зі статутним капіталом у 15 млн грн залишилась громадська організація.

Фірма "Грін Грей" володіє земельною ділянкою та будівлею на Софіївській Борщагівці,у Києві. За тією ж адресою, вулиця Гагаріна, 28, зареєстроване ще низку компаній, так чи інакше пов’язаних із родиною нардепа.

У цій будівлі сидить керівництво забудовника ЖК "Софія Київська", "Софія буд груп". Землею під житловим комплексом володіє, зокрема, і компанія "Укрполіскорм", яка також не чужа для родини Скуратовських, зазначають журналісти.

У 2014-2016 роках єдиним власником "Укрполіскорму" була Людмила Скуратовська. Про це свідчать витяги із реєстру Мін’юсту, хоча у декларації депутата компанії дружини немає.

У червні 2017 року суд визнав компанію "Укрполіскорм" банкрутом. Ліквідатор оцінив майно фірми у 48 млн грн.

Правокористувачем землі, на якій вже збудовано ЖК "Софія Київська" є компанія з офшорним власником ТОВ "Софія буд груп", що сидить в офісі, який до травня цього року належав компанії Людмили Скуратовської.

У відповідь на письмовий запит Сергій Скуратовський повідомив нову версію: до 30 травня минулого року компанією "Грін Грей" володіла фірма "Укрполіскорм", якою володіла його дружина.

Але в його декларації за 2016 рік обидві фірми однак не значаться.

У родинному офісі Скуратовських, на Гагаріна 28, журналісти зафіксували і документи іншої компанії "Прімател". Ця фірма володіє яхт-клубом із однойменною назвою, що розташований у київському парку Дружби народів.

Ця компанія записана на екс-помічника Скуратовського Богдана Мотрича, який прописаний у родинній квартирі Скуратовських.