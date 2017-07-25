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Соратник Ляшко скрыл фирмы, записанные на жену

Вторник, 25 июля 2017, 17:04

Депутат от Радикальной партии Сергей Скуратовский, который возглавляет комитет по вопросам строительства, 3 года подряд не декларировал строительный бизнес, записанный на его жену.

Как сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом", пройдя в парламент в 2014 году, он переписал свою фирму "Грин Грей" на жену, а "у руля" ее поставил помощника Александра Конихова.

Людмила Скуратовская была конечным бенефициаром фирмы до 19 мая 2017 года. Впрочем, в декларации нардепа за 2016 год компании жены нет.

 

На вопрос журналистов программы Скуратовский заявил, что продал компанию еще в 2008-м или 2009 году. А вместо обещанных доказательств уже на следующий день в реестр Минюста внесли изменения – единственным владельцем компании с уставным капиталом в 15 млн грн осталась общественная организация.

Фирма "Грин Грей" владеет земельным участком и зданием на Софиевской Борщаговке в Киеве. По тому же адресу, улица Гагарина, 28, зарегистрированы еще ряд компаний, так или иначе связанных с семьей нардепа.

В этом здании сидит руководство застройщика ЖК "София Киевская", "София стройгрупп". Землей под жилищным комплексом владеет в том числе и компания "Укрполискорм", которая также не чужда для семьи Скуратовских, отмечают журналисты.

В 2014-2016 годах единственным владельцем "Укрполискорма" была Людмила Скуратовская. Об этом свидетельствуют выдержки из реестра Минюста, хотя в декларации депутата компании жены нет.

В июне 2017 года суд признал компанию "Укрполискорм" банкротом. Ликвидатор оценил имущество фирмы в 48 млн грн.

Правопользователем земли, на которой уже построен ЖК "София Киевская", является компания с оффшорным владельцем ООО "София стройгрупп", которая сидит в офисе, до мая этого года принадлежавшего компании Людмилы Скуратовской.

В ответ на письменный запрос Сергей Скуратовский сообщил новую версию: до 30 мая прошлого года компанией "Грин Грей" владела фирма "Укрполискорм", которой владела его жена.

Но в его декларации за 2016 обе фирмы все равно не значатся.

 
 

В семейном офисе Скуратовских, на Гагарина 28, журналисты зафиксировали и документы другой компании "Примател". Эта фирма владеет  одноименным яхт-клубом в столичном парке Дружбы народов. Эта компания записана на экс-помощника Скуратовского Богдана Мотрича, который прописан в семейной квартире Скуратовских.

Руководителем яхт-клуба работает помощница нардепа Елена Добровольская. Именно на ее Mercedes депутат ездит и в парламент, и в закрытый яхт-клуб "Примател".

Людмила Скуратовская с 2006-го по 2010 года владела двумя английскими яхтами SeaLine под названиями "Вива Божена" и "Каролина Юг", общей стоимостью около 10 млн грн. Нардеп утверждает, что яхты уже проданы.

В то же время, на Елену Добровольскую зарегистрирована мальтийская компания "Bogena Ltd", которой принадлежит яхта "Божена", вероятно, названная в честь дочери нардепа.

На охоту Скуратовский выезжает в угодья клуба "Ярик", которым с весны 2016 года обладает тот же Мотрич (ранее клуб контролировало окружение Виктора Януковича).

После запроса и визита журналистов в угодья охотничье-рыбацкий клуб "Ярик", так же как и фирму "Грин Грей", переписали на посторонних лиц – владельцем стал Николай Шурда, экс-член исполкома Одесского горсовета.

Скуратовский утверждает, что лишь иногда охотится на угодьях "Ярика", а Богдана Мотрича знает только как бывшего помощника. По поводу яхт-клуба "Примател" депутат заявил, что он ему не принадлежит, но нардеп там бывает, потому что в клубе стоит его гидроцикл.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииРадикальная партияВерховная Рада
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