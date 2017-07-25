Соратник Ляшка приховав фірми, записані на дружину

Депутат від Радикальної партії Сергій Скуратовський, який очолює комітет із питань будівництва, 3 роки поспіль не декларував будівельний бізнес, записаний на його дружину.

Як повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом", пройшовши до парламенту у 2014 році, він переписав свою фірму "Грін Грей" на дружину, а до керма її поставив помічника Олександра Конихова.

Людмила Скуратовська була кінцевим бенефіціаром фірми до 19 травня 2017 року. Втім, у декларації нардепа за 2016 рік компанії дружини немає.

На запитання журналістів програми Скуратовський заявив, що продав компанію ще у 2008-му чи 2009 році. А замість обіцяних доказів вже наступного дня до реєстру Мін’юсту внесли зміни – єдиним власником компанії зі статутним капіталом у 15 млн грн залишилась громадська організація.

Фірма "Грін Грей" володіє земельною ділянкою та будівлею на Софіївській Борщагівці у Києві. За тією ж адресою, вулиця Гагаріна, 28, зареєстроване ще низку компаній, так чи інакше пов’язаних із родиною нардепа.

У цій будівлі сидить керівництво забудовника ЖК "Софія Київська", "Софія будгруп". Землею під житловим комплексом володіє, зокрема, і компанія "Укрполіскорм", яка також не чужа для родини Скуратовських, зазначають журналісти.

У 2014-2016 роках єдиним власником "Укрполіскорму" була Людмила Скуратовська. Про це свідчать витяги із реєстру Мін’юсту, хоча у декларації депутата компанії дружини немає.

У червні 2017 року суд визнав компанію "Укрполіскорм" банкрутом. Ліквідатор оцінив майно фірми у 48 млн грн.

Правокористувачем землі, на якій вже збудовано ЖК "Софія Київська" є компанія з офшорним власником ТОВ "Софія будгруп", що сидить в офісі, який до травня цього року належав компанії Людмили Скуратовської.

У відповідь на письмовий запит Сергій Скуратовський повідомив нову версію: до 30 травня минулого року компанією "Грін Грей" володіла фірма "Укрполіскорм", якою володіла його дружина.

Але в його декларації за 2016 рік обидві фірми однак не значаться.

У родинному офісі Скуратовських, на Гагаріна 28, журналісти зафіксували і документи іншої компанії "Прімател". Ця фірма володіє однойменним яхт-клубом у столичному парку Дружби народів. Ця компанія записана на екс-помічника Скуратовського Богдана Мотрича, який прописаний у родинній квартирі Скуратовських.

Керівником яхт-клубу працює помічниця нардепа Олена Добровольська. Саме на її Mercedes депутат їздить і до парламенту, і до закритого яхт-клубу "Прімател".

Людмила Скуратовська з 2006-го до 2010 року володіла двома англійськими яхтами SeaLine під назвами "Віва Божена" та "Кароліна Юг", загальною вартістю близько 10 млн грн. Нардеп переконує, що яхти вже продано.

Водночас, на Олену Добровольську зареєстрована мальтійська компанія "Bogena Ltd", якій належить яхта "Божена", імовірно, названа на честь доньки нардепа.

На полювання Скуратовський виїжджає в угіддя клубу "Ярік", яким із весни 2016 року володіє той-таки Мотрич (раніше клуб контролювало оточення Віктора Януковича).

Після запиту та візиту журналістів до угідь мисливсько-рибальський клуб "Ярік", так само як і фірму "Грін Грей", переписали на сторонніх осіб – власником став Микола Шурда, екс-член виконкому Одеської міськради.

Скуратовський стверджує, що лише іноді полює на угіддях "Яріка", а Богдана Мотрича знає лише як колишнього помічника. Щодо яхт-клубу "Прімател" депутата заявив, що він йому не належить, але нардеп там буває, бо в клубі стоїть його гідроцикл.