Захист Полякова подав апеляцію на рішення суду

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Четвер, 27 липня 2017, 01:57

Захист нардепа Максима Полякова подала апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.

Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

"Моїм адвокатом подано апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 21.07.2017 р. Ця ухвала є незаконною та прийнятою з перевищенням повноважень в частині покладення на мене додаткових процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

21 липня Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

НАБУ заявило, що за відмову вдягати браслет відкриє проти депутата нове кримінальне провадження.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Теми: суд
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