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Защита Полякова подала апелляцию на решение суда

Четверг, 27 июля 2017, 01:57
Защита Полякова подала апелляцию на решение суда

Защита нардепа Максима Полякова подала апелляцию на решение суда, согласно которому он должен носить электронный браслет и сдать все паспорта.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Моим адвокатом подана апелляционная жалоба на постановление Соломенского районного суда города Киева от 21.07.2017 г. Это постановление является незаконным и принятым с превышением полномочий в части возложения на меня дополнительных процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

22 июля депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился, а его адвокаты сказали, что Поляков и не собирается это делать.

НАБУ заявило, что за отказ надевать браслет откроет против депутата новоеуголовное производство.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.

Темы: суд
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