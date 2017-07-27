Прихильники Саакашвілі мітингують на Майдані

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Четвер, 27 липня 2017, 13:59

Прихильники Міхеіла Саакашвілі та ті, хто обурюються позбавленням його громадянства, зібралися на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Станом на 13:40 біля стели зібралося більше ста людей.

Прихильники Саакашвілі зібралися на Майдані
Прихильники Саакашвілі зібралися на Майдані
Фото Романа Кравця

"Ми збираємося мирно на віче, щоб обмінятися своїми думками і спланувати наші дії. Сьогоднішній захід – це реакція людей", – заявила під стелою член "Руху нових сил михайла Саакашвілі" Ольга Балабала.

 

Водночас на площі не видно жодних прапорів партій, люди приходять із прапорами України.

 

Також жодних народних депутатів станом на 13.45 на заході не видно.

Роман Кравець, УП

Теми: Саакашвілі акції
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