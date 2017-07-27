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Сторонники Саакашвили митингуют на Майдане

Четверг, 27 июля 2017, 13:59

Сторонники Михэила Саакашвили и те, кто возмущаются лишением его гражданства, собрались на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По состоянию на 13:40 у стелы собралось более ста человек.

Сторонники Саакашвили собрались на Майдане
Сторонники Саакашвили собрались на Майдане
Фото Романа Кравца

"Мы собираемся мирно на вече, чтобы обменяться своими мнениями и спланировать наши действия. Сегодняшнее мероприятие – это реакция людей", – заявила под стелой член "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Ольга Балабала.

 

В то же время на площади не видно никаких флагов партий, люди приходят с флагами Украины.

 

Также ни одного народного депутата по состоянию на 13.45 на мероприятии не видно.

Сторонники Саакашвили митингуют
Сторонники Саакашвили митингуют
Марьяна Пъецух

Требований люди пока не озвучивают, но на плакатах написано "Покушение на свободу".

 

Как прокомментировал УП активист "Движения новых сил" одессит Владимир Гавриш, пока нет четких требований и плана акции – не ясно, будет ли она бессрочной.

 

По его словам, сюда приехали активисты "Движения" из нескольких регионов: Одессы, Ровно, Житомира, Винницы. Ожидается, что подтянутся еще некоторые регионы.

 

Гавриш также сообщил, что часть активистов пошла в Генпрокуратуру, чтобы ознакомиться с документами, которые стали основанием для лишения Саакашвили гражданства.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Михэила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, политик сказал, что будет добиваться возвращения в Украину.

Роман Кравец, Марьяна Пьецух, УП, дополнено

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Темы: Саакашвилиакции
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