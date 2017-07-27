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Прихильники Саакашвілі мітингують на Майдані

Четвер, 27 липня 2017, 13:59

Прихильники Міхеіла Саакашвілі та ті, хто обурюються позбавленням його громадянства, зібралися на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Станом на 13:40 біля стели зібралося більше ста людей.

Прихильники Саакашвілі зібралися на Майдані
Прихильники Саакашвілі зібралися на Майдані
Фото Романа Кравця

"Ми збираємося мирно на віче, щоб обмінятися своїми думками і спланувати наші дії. Сьогоднішній захід – це реакція людей", – заявила під стелою член "Руху нових сил михайла Саакашвілі" Ольга Балабала.

 

Водночас на площі не видно жодних прапорів партій, люди приходять із прапорами України.

 

Також жодних народних депутатів станом на 13.45 на заході не видно.

Прихильники Саакашвілі мітингують
Прихильники Саакашвілі мітингують
Мар'яна П'єцух

Вимог люди поки не виголошують, але на плакатах написано "Замах на свободу".

 

Як прокоментував УП активіст "Руху нових сил" одесит Володимир Гавриш, наразі немає чітких вимог та плану акції – не ясно, чи буде вона безстрокова.

 

За його словами, сюди приїхали активісти "Руху" з кількох регіонів: Одеси, Рівного, Житомира, Вінниці. Очікують, що підтягнуться ще деякі регіони.

 

Гавриш також повідомив, що частина активістів пішла до Генпрокуратури, щоб ознайомитися з документами, які стали підставою для позбавлення Саакашвілі громадянства.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті.

Сам Саакашвілі заявляв, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства. Перебуваючи у США, політик сказав, що буде домагатися повернення в Україну.

Роман Кравець, Мар’яна П'єцух, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвіліакції
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