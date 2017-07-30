У Криму випустили підозрюваного в убивстві 16-річного хлопця на Донбасі

2300 переглядів
Неділя, 30 липня 2017, 15:51
Погодін

Російські силовики випустили на свободу екс-командира батальйону "Керч" бойовиків "ДНР" Вадима Погодіна, який підозрюється у вбивстві 16-річного жителя Краматорська Степана Чубенка.

Про це на сторінці в Facebook написав адвокат Гліб Глінка, повідомляють "Новости Донбасса".

Як відомо, 20 червня бойовика ОРДО Вадима Погодіна було затримано на 40 діб в анексованому Криму на запит України до Інтерполу.

Генпрокуратура звернулася до генеральної прокуратури Росії з проханням передати Погодіна Україні.

У міжнародний розшук Погодіна за лінією Інтерполу українська сторона оголосила у липні 2015 року.

Погодін розшукується за поданням слідчого відділу Краматорського управління поліції за вбивство: йому інкримінують низку тяжких злочинів - тортури українських полонених і вбивство 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка.

Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін втік до Криму.

Як писала "Новая газета", до розстрілу неповнолітнього школяра у Донецьку причетні також ще два військовослужбовці підрозділу "Керч" Сухомлінов М.В. (позивний "Буба") і Москальов Ю.А. (позивний "Жора").

Теми: Росія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США вимагають екстрадиції з Іспанії російського хакера 30 липня 2017, 03:16
Правозахисники опублікували звіт про порушення прав людини у Криму 30 липня 2017, 01:19
У РФ не поділяють надій Тіллерсона на поліпшення відносин після санкцій 30 липня 2017, 00:33
powered by lun.ua
Головні новини
У Криму випустили підозрюваного в убивстві 16-річного хлопця на Донбасі
АТО: за добу 1 військовий загинув, 9 поранено
Бойовики катували українську блогерку-інваліда, а потім відпустили
У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей
Усі новини
Наукові аргументи

Чому вам треба завести собаку

Стиль

Літні речі від українських марок: окуляри, купальники, капелюхи, туніки