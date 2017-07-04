Холодницький пояснив, як чиновники відмивають гроші для е-декларацій

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Вівторок, 4 липня 2017, 02:15

Сьогодні в Україні створюється механізм, за яким будь-хто може легалізувати кошти, зароблені незаконним шляхом.

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зараз фактично створюється дуже небезпечний механізм, коли будь-хто, хто хоче легалізувати свої незаконно зароблені кошти, знайде собі мільйонера, який має такі кошти, і вони укладуть фактичний договір, що той нібито йому дає борг, а той нібито отримує 5, 7, 10 млн. Фактично ми доводимо, що ніякої передачі коштів не було. Розумієте, вкрав, знайди колегу, який офіційно є мільйонером, укладемо договір і таким чином будемо вважати, що договір є", - зазначив він.

Як повідомлялося, на засіданні 3 липня регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Водночас генпрокурор Юрій Луценко розкритикував це рішення, наполягаючи на тому, що комітет ВР отримав беззаперечні докази провини Дейдея.

Дейдея підозрюють у незаконному збагаченні. Він нібито позичив 3,5 млн грн в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзендзерського.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним замовленням грузинської групи".

Теми: Антикорупційна прокуратура Холодницький
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