Адвокат Януковича передасть суду його відмову від захисту

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Четвер, 6 липня 2017, 09:16

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк 6 липня подасть заяву екс-президента про відмову від захисту.

Про це Сердюк повідомив "Українській правді".

"Так, відмову буде подано. Легітимізувати процес, який вирішили проводити без Віктора Януковича попри його вимоги, залученням державного адвоката вже буде неможливо...",, – заявив він.

За словами Сердюка, він уже їде до суду.

Як відомо, 6 липня в Оболонському райсуді Києва продовжиться процес у справі проти Януковича про державну зраду.

Напередодні екс-президент, який утік до Росії понад три роки тому, оголосив про небажання брати участь у цьому судовому процесі і відкликання з суду своїх адвокатів.

За твердженням Сердюка, після ухвалення цього будь-які рішення Оболонського райсуду у цьому провадженні будуть "юридично нікчемними".

У військовій прокуратурі ж заявили, що Януковичу нададуть державного захисника.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Янукович суд справа про держзраду
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