Держспецзв’язку попереджає про ймовірність повторної  кібератаки

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Четвер, 6 липня 2017, 20:28

Держспецзв’язку попередила, що власники мереж, які зазнали ураження вірусом PetyaRansomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати об’єктом повторної  кібератаки.

Про  це повідомила прес-служба відомства.

Команда CERT-UA розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків,  пов’язаних з кібератакою.

У  Держспецзв’язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями та закликають взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки PetyaRansomware.

Українська правда

Теми: вірус хакери
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