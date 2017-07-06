Держспецзв’язку попереджає про ймовірність повторної  кібератаки

Держспецзв’язку попередила, що власники мереж, які зазнали ураження вірусом PetyaRansomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати об’єктом повторної кібератаки.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Команда CERT-UA розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків, пов’язаних з кібератакою.

У Держспецзв’язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями та закликають взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки PetyaRansomware.

Українська правда