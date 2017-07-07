Розенблат не хоче здавати паспорти, поки має депутатський імунітет

Народний депутат з фракції БПП Борислав Розенблат здасть свої документи для виїзду за кордон лише після голосувань у Верховній раді подань ГПУ щодо зняття недоторканості, його затримання та арешту.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Української правди", чи погодиться він на пропозицію керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького здати паспорти для виїзду за кордон вже зараз.

"Після того, як буде голосування: мене затримають і все інше… Я здам в положений порядок всі свої документи. Я нікуди не діваюся, нікуди не тікаю. Я скасував свої поїздки", – запевнив Розенблат.

На уточнення, чи готовий він здати паспорти зараз, депутат попросив його "не провокувати".

Крім того Розенблат переконував, що у відео, продемонстрованому прокуратурою, говорив не про хабарі, а "консультував агента НАБУ під прикриттям щодо бюджету заснування фірми для видобутку бурштина".

"Гроші, цифри – це бюджет створення фірми, а не хабарі. Я з нею говорив про вартість отримання ліцензій, скільки грошей коштує обладнання. Я говорив виключно про бюджет компанії - вона мене питала, я відповідав",­ – сказав нардеп.

Також він скаржився на монтування відео та звуку у фільмі прокуратури.

На уточнення журналістів, що на відео чітко видно рухи його губ, коли він говорить про гроші, Розенблат сказав:

"Коли перекладають англійський фільм на українську – ми теж бачимо губи, ви ж знаєте, що іноземні актори не розмовляють українською мовою".

Роман Кравець, УП