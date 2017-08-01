Трамп затвердив нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент Трамп підписав документ про введення санкцій проти РФ. Ми бажаємо їх скасування, але це можливо лише за умови виконання Росією взятих на себе зобов'язань, однак останні дипломатичні кроки Росії, на жаль, свідчать про протилежне", - сказав він журналістам у вівторок у Тбілісі.

За його словами, закон про санкції проти Росії дає можливість президенту і Державному департаменту США здійснювати більш гнучку політику.

"Підписання конгресом і президентом законопроекту про санкції проти Росії означає, що ми виступаємо з єдиної позиції. Президент Трамп заявив у Варшаві, що Росія знову продовжує підтримувати терористичні держави Іран і Північну Корею", - сказав Пенс.

Він зазначив, що діям Росії США протиставляють свої цінності.

"Я впевнений, що ми зможемо домогтися кращих відносин і кращого майбутнього, заснованого на мирі", - підкреслив віце-президент США.

Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США переважною більшістю проголосував за нові санкції проти Росії, Ірану, Північної Кореї.

Відповідний законопроект, що називається "Протидія противникам Америки через санкції", відводить важливе місце підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Нові санкції передбачають штрафи для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо США приймуть законопроект про нові антиросійські санкції, це викличе особливий жаль. За його словами, відповідь Росії буде залежати від остаточного варіанта законопроекту, розглянутого Вашингтоном.

Проект закону ткож викликав невдоволення в країнах Євросоюзу і деяких європейських інститутах.

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