Конкурс до ВС: Рада доброчесності домагається зустрічі з Порошенком

Громадська рада доброчесності хоче зустрітися з президентом Петром Порошенком, аби пояснити йому небезпеку проходження до Верховного суду нечесних суддів.

Про це на брифінгу у вівторок повідомили керівники ОСД, передають "Українські новини".

"Ми готові розповісти (Порошенку – ред.), чому цей конкурс, на жаль, не зразковий... Саме президент буде нести відповідальність, якщо в новому Верховному суді опиняться непорядні судді", - заявила член ГРД Наталя Соколенко.

Керівництво ради визнає, що президент не має безпосереднього впливу на судову гілку влади, але, за їхніми словами, він є гарантом Конституції, а значить, зобов'язаний забезпечувати право громадян на справедливий суд.

При цьому координатор Ради доброчесності Віталій Титич закликав Вищу кваліфікаційну комісію суддів оприлюднити всі бали і підрахунки підсумкових результатів кандидатів - переможців конкурсу до Верховного суду.

На його думку, підрахунок фінальних результатів кваліфкомісією був непрозорим.

Як повідомлялося, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила списки 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду.

На переконання Центру протидії корупції, через конкурс до складу ВС потраплять 80% старих суддів із сумнівною репутацією. В США також сумніваються у доброчесності кандидатів до нового ВСУ.

Водночас президент Петро Порошенко висловив велике задоволення тим, як пройшов конкурс до оновленого Верховного суду України, і назвав його зразковим.