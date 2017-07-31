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США сумніваються у доброчесності кандидатів до нового ВСУ

Понеділок, 31 липня 2017, 10:40
США сумніваються у доброчесності кандидатів до нового ВСУ

Доброчесність багатьох претендентів на посади в новому Верховному суді України викликає сумніви у Сполучених штатів.

Про це повідомляє посольство США у Twitter.

"Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви", - йдеться у твіті.

Там зазначили, що, аби уникнути потрапляння до складу ВС недостойних суддів, Вища рада правосуддя повинна окремо переглянути кожну кандидатуру.

Як повідомлялося, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила списки 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду.

На переконання Центру протидії корупції, через конкурс до складу ВС потраплять 80% старих суддів із сумнівною репутацією.

Водночас президент Петро Порошенко висловив велике задоволення тим, як пройшов конкурс до оновленого Верховного суду України.

Українська правда

Теми: Верховний судСША
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