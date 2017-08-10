Глава НАБУ розповів, як справи в "агента Катерини"

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Четвер, 10 серпня 2017, 14:49

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що в "секретного агента Катерини", яка допомагала зібрати докази на нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова, все добре у житті.

Про це він повідомив на прес-конференції у четвер.

Також Ситник зазначив, що задоволений тим, як вона виконала це завдання.

"Все добре з цим працівником. Людина, на мою думку, впоралася на відмінно з цією роботою", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про подальшу долю цієї жінки.

Але, зауважив Ситник, інформація про наступні її завдання – конфіденційна.

Як відомо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Як результат, нардепів звинувачують в тому, що вони вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

8 серпня Розенблат розповів про спілкування з агентом Катериною.

Євген Кізілов, УП

Теми: Розенблат Ситник НАБУ
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