Глава НАБУ розповів, як справи в "агента Катерини"

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що в "секретного агента Катерини", яка допомагала зібрати докази на нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова, все добре у житті.

Про це він повідомив на прес-конференції у четвер.

Також Ситник зазначив, що задоволений тим, як вона виконала це завдання.

"Все добре з цим працівником. Людина, на мою думку, впоралася на відмінно з цією роботою", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про подальшу долю цієї жінки.

Але, зауважив Ситник, інформація про наступні її завдання – конфіденційна.

Як відомо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Як результат, нардепів звинувачують в тому, що вони вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

8 серпня Розенблат розповів про спілкування з агентом Катериною.

Євген Кізілов, УП