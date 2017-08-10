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Глава НАБУ рассказал, как дела у "агента Екатерины"

Четверг, 10 августа 2017, 14:49

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что у "секретного агента Екатерины", которая помогала собрать улики против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова, все хорошо в жизни.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

Также Сытник отметил, что доволен тем, как она выполнила эту задачу.

"Все хорошо с этим работником. Человек, по моему мнению, справилась на отлично с этой работой", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе этой женщины.

Однако, заметил Сытник, информация о последующих ее заданиях - конфиденциальна.

Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Екатерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Как результат, нардепов обвиняют в том, что они требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

8 августа Розенблат рассказал об общении с агентом Екатериной.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РозенблатСытникНАБУ
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