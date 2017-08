Експерт, на якого посилалася NYT: Не вірю, що Україна поставляла двигуни КНДР

Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, каже, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів в КНДР.

Про свою позицію він пише у Twitter.

"Дозвольте мені уточнити щодо джерела надходження двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: "Південне" – одне з кількох можливих джерел. У Росії є й інші потенціали", – зазначає експерт.

Let me be clear about DPRK's source of ICBM engine: Yuzhnoye is one of several possible sources, there are other potentials in Russia. 1/2