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У МІП пов'язали із Росією статтю про постачання двигунів до КНДР

Понеділок, 14 серпня 2017, 18:57

Експерт Майкл Ельман, на слова якого посилається The New York Times, заявляючи про причетність України до постачання двигунів для ракет КНДР, у 1995-2001 роках очолював програму скорочення ракетних озброєнь в Росії.

Про це заявив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.

"Цікаво, що стаття у вічно свободословному виданні грунтується здебільшого на словах одного експерта з ракетних технологій, який у 1995-2001 роках очолював програму скорочення ракетних озброєнь в Росії. Про що, до речі, не вказано на його профілі в Лінкедін", - написав він на Facebook.

"Так вже якось "соупадєніє нє думаю" виходить, що більшість "західних експертів", що критикують Україну, тим чи іншим чином були в минулому пов'язані з Росією. Це ще не conspiracy theory, але принаймні – цікаво", - додав Золотухін.

Як відомо, The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.

Видання пише, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів і нещодавно спробувала знову.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї, а появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ вважає кампанією російських спецслужб.

Українська правда

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Теми: МінстецьРосіяКНДР
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