Эксперт, на которого ссылалась NYT: Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР

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Вторник, 15 августа 2017, 10:46

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times говорит, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.

О своей позиции он пишет в Twitter.

"Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" – один из нескольких возможных источников. У России есть и другие потенциалы", – отмечает эксперт.

"Я не верю, что украинские власти знали или способствовали, если двигатели происходят из Украины. Наоборот – Украина арестовывала северокорейцев в 2012 году!", – добавляет он.

Эльман также подчеркнул, что не утверждал о причастности украинского правительства, а считает передачу двигателей работой рук российских или украинских контрабандистов.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой , ссылаясь на слова Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Издание писало, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

Украинская правда

Темы: КНДР скандал
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