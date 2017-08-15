В СБУ назвали фейком затримання "агента" в Криму

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Вівторок, 15 серпня 2017, 11:50

Російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ".

Таким чином у Службі безпеки України прокоментували інформацію, поширену російськими спецслужбами у вівторок.

"Вважаємо, що подібні фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке все частіше висловлює незадоволення окупаційною владою", – йдеться в заяві відомства.

"На фоні погіршення життя кримчан, ФСБ знову запускає "заїжджену платівку", намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах та проблемах у Криму.

 

Теми: Крим СБУ пропаганда
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